Польша поставит Украине танки Leopard

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 18:05
В Нидерландах Промеса заподозрили в выплате €250 тыс. наркоторговцу Спорт, 18:01
Белинвестбанк перестал принимать переводы из Тинькофф Банка Финансы, 17:56
Профсоюзы выбрали бойкот и протесты из-за реформы Макрона Политика, 17:46
WSJ узнала о значительных потерях Украины под Артемовском Политика, 17:44
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 17:38
Пригожин отдал соль бойцам в Соледаре во избежание «разговоров в Америке» Политика, 17:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бумаги HeadHunter взлетели на 7% на новости о смене крупнейшего акционера Инвестиции, 17:25
Польша поставит Украине танки Leopard Политика, 17:25
Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией Политика, 17:23
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 17:16
Аналитики Уолл-стрит предсказали ралли евро к доллару из-за теплой погоды Инвестиции, 17:13
Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС Политика, 17:04
Глава Федерации футбола Франции покинул пост после скандала с Зиданом Спорт, 16:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша поставит Украине танки Leopard

Президент Дуда: Польша поставит на Украину танки Leopard
Киев тем временем ожидает «совместного решения» государств по поставкам танков, так как одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько нужно для победы, заявил президент Владимир Зеленский
Танк&nbsp;Leopard
Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Польша предоставит Украине танки Leopard, заявил президент республики Анджей Дуда.

«В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — сказал он.

Дуда вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой прибыл во Львов, где лидеры встретились с украинским коллегой Владимиром Зеленским и подписали декларацию в рамках Люблинского треугольника (региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой).

Польский лидер выразил надежду, что танки Leopard и другие боевые машины, предоставленные остальными странами, вскоре поступят на Украину и помогут усилить оборону страны.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев ожидает «совместного решения» государств, которые рассматривают возможность передачи танков. По его словам, одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько нужно для победы Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 января заявил, что Варшава хочет создать «коалицию стран» для передачи Киеву западных танков. Позднее представитель канцелярии польского президента Якоб Кумох выразил готовность страны предоставить украинской стороне дюжину Leopard.

Читайте на РБК Pro
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье
Диджей ночью, банкир днем: как отдыхает гендиректор Goldman Sachs
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве

FT писала, что Великобритания обдумывает возможность поставок на Украину своих танков Challenger 2. И если Лондон примет такое решение, то, скорее всего, за ним последуют поставки американских танков M1 Abrams и Leopard 2. Берлин неоднократно заявлял, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку.

В Кремле не раз говорили, что поставки вооружений на Украину ведут к усугублению конфликта и «не сулят ничего хорошего» ей.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Анджей Дуда Польша Украина танки вооружения
Материалы по теме
Глава Минэкономики ФРГ допустил поставки Киеву танков Leopard в будущем
Политика
ФРГ вслед за Польшей отказалась передавать Киеву танки «в одиночку»
Политика
Пентагон назвал БМП Bradley для Украины «убийцами танков»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter