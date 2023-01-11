Польша поставит Украине танки Leopard

Киев тем временем ожидает «совместного решения» государств по поставкам танков, так как одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько нужно для победы, заявил президент Владимир Зеленский

Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Польша предоставит Украине танки Leopard, заявил президент республики Анджей Дуда.

«В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — сказал он.

Дуда вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой прибыл во Львов, где лидеры встретились с украинским коллегой Владимиром Зеленским и подписали декларацию в рамках Люблинского треугольника (региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой).

Польский лидер выразил надежду, что танки Leopard и другие боевые машины, предоставленные остальными странами, вскоре поступят на Украину и помогут усилить оборону страны.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев ожидает «совместного решения» государств, которые рассматривают возможность передачи танков. По его словам, одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько нужно для победы Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 января заявил, что Варшава хочет создать «коалицию стран» для передачи Киеву западных танков. Позднее представитель канцелярии польского президента Якоб Кумох выразил готовность страны предоставить украинской стороне дюжину Leopard.

FT писала, что Великобритания обдумывает возможность поставок на Украину своих танков Challenger 2. И если Лондон примет такое решение, то, скорее всего, за ним последуют поставки американских танков M1 Abrams и Leopard 2. Берлин неоднократно заявлял, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку.

В Кремле не раз говорили, что поставки вооружений на Украину ведут к усугублению конфликта и «не сулят ничего хорошего» ей.