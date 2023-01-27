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Минобороны Испании пообещало передать Украине Leopard весной

Глава Минобороны Испании Роблес пообещала передать Украине танки Leopard весной
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Танк Leopard 2A4 (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Испания передаст Украине танки Leopard весной, сообщила глава Минобороны Маргарита Роблес, передает RTVE.

«Мы собираемся отремонтировать их. Подход союзников состоит в том, что это произойдет весной. До этого физическое присутствие Leopard не потребуется, и мы собираемся использовать это время для обучения», — сказала министр. Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал наступление ВСУ весной.

Роблес отметила, что Германия направила Испании письмо с просьбой сотрудничать в обучении украинских экипажей. По ее словам, «лучший способ внести свой вклад в установление мира» на Украине — это помочь ее гражданам, в том числе отправкой танков.

У Испании есть 347 танков Leopard, в том числе 108 — модели 2A4, они закуплены у Германии в 1990-х годах; и 239 — 2E, испанская версия, одна из самых современных, уточняет RTVE. Из них 219 являются боевыми танками, остальные — учебными машинами, рассказали источники канала.

25 января Германия согласилась отправить Leopard 2 Украине и одобрила их реэкспорт из других стран. Киев получит 14 танков Leopard 2 от Берлина, а еще почти 100 машин передадут другие страны. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время начнется обучение украинских экипажей. Танки планируется доставить на Украину к концу марта.

Российская сторона заявляет, что поставки украинской армии вооружений, в том числе западных танков, могут «затянуть ситуацию» в зоне военной операции.

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