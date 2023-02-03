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В Берлине «приняли к сведению» слова Путина об ответе на танки

Представитель правительства ФРГ: Германия приняла к сведению слова Путина о танках
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Правительство Германии приняло к сведению слова российского президента Владимира Путина о поставках танков Украине. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — сказал он. «Но эти поставки <...> — поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту хорошо известно», — добавил представитель правительства (цитата по «РИА Новости»).

Накануне во время поездки в Волгоград Путин заявил, что Россия не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы «в новую войну» с Москвой, но знает, «чем ответить».

«Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — заявил президент.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, как нужно понимать эти слова. «По мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно призывал не прекращать попыток вести с Москвой переговоры. Несмотря на разногласия между Россией и странами Запада по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, заявил он в декабре 2022 года.

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В начале декабря Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным и призвал его к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск». Путин в ходе разговора с Шольцем объяснил удары по «определенным целям на территории Украины» ответной реакцией на провокации Киева в отношении российской инфраструктуры, в том числе взрыв на Крымском мосту.

Теги
Германия танки Владимир Путин поставки оружия
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