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Путин — о поставках Leopard: нам снова угрожают танки с крестами на борту

Владимир Путин о поставках Leopard: нам снова угрожают немецкие танки с крестами на борту
Выступая в Волгограде на концерте в честь годовщины Сталинградской битвы, Путин сказал, что России снова угрожают немецкими танками и собираются воевать с ней «руками последышей Гитлера». Он заявил, что Москва знает, чем ответить

Путин — о поставках Leopard: нам снова угрожают танки с крестами на борту
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России снова угрожают немецкие танки, на борту которых кресты, заявил президент Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, который проходит в Волгограде. РБК вел трансляцию.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — заявил Путин.

В годы Великой Отечественной войны Германия использовала танки «Тигр», которые были помечены символикой Вермахта — крестами «балкенкройц».

Он добавил, что Москва не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивают страны Европы «в новую войну» с Россией, но знает, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится». «Современная война с Россией будет для них совсем другой», — подчеркнул глава государства.

Танки Leopard решили поставить Украине несколько европейских стран, в том числе Германия и Польша. Другие страны Запада также решили направить Киеву танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция стран — поставщиков танков Украине уже включает 12 стран и Киев работает над тем, чтобы этот список расширился. В первую волну поставок Украина получит 120–140 танков, указал он. Ранее украинский посол во Франции Вадим Омельченко сказал, что Запад предоставит Киеву 321 тяжелый танк.

После согласия Запада на поставки танков президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь Киев хотел бы получить самолеты и дальнобойные ракеты. Однако по таким поставкам среди западных стран пока нет консенсуса: с начала военной операции в НАТО исключали поставки истребителей, опасаясь дальнейшей эскалации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Украина танк Leopard

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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