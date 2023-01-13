Минобороны Франции назвало сроки поставки на Украину колесных танков

Танк AMX-10 (в центре) (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении по итогам телефонного разговора главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, опубликованном в Twitter французского военного ведомства.

«Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский 4 января, состоится в течение двух месяцев», — говорится в заявлении.

В ходе переговоров главы оборонных ведомств двух стран также затронули вопрос обучения украинских военнослужащих применению этих танков. Отдельно стороны «обсудили процесс использования средств специального фонда в €200 млн, который был создан Францией для того, чтобы Украина могла снабжать себя необходимым снаряжением».

О передаче Киеву танков стороны Макрон и Зеленский договорились в начале января. Как отмечал телеканал France 24, это была первая анонсированная поставка западных танков для ВСУ. В середине января Польша анонсировала поставку на Украину роты танков Leopard 2 (14 единиц).

Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. 17-тонная боевая машина оснащена 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.