МИД Украины назвал объем «первой волны» танков с Запада

Уже 12 стран решили поставить Украине танки западного образца, Киев работает над расширением «танковой коалиции», рассказал Кулеба. Посол Украины говорил ранее об обещанном 321 танке. Скоро поступит от трети до половины из них

Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получит от западных государств 120–140 танков в рамках первой волны поставок, речь идет о немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams, но Киев очень рассчитывает получить и французские Leclerc. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

«Международная танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами», — добавил министр.

Кулеба отметил, что сейчас Украина работает над расширением стран «танковой коалиции» и увеличением их вклада в поставки для ВСУ. По его мнению, украинская армия должна получить все типы вооружения, которые нужны для обороны и восстановления территориальной целостности страны, упомянув реактивные истребители и дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. «Это оружие защиты», а не эскалации, подчеркнул Кулеба.

Направить танки украинской армии согласились США, Великобритания, Германия, Польша, Канада и другие страны НАТО. Минобороны Украины планирует начать применять западные танки уже этой весной, министр Алексей Резников отметил в конце января, что решение по танкам — «не конец истории, а только ее начало». В ВСУ сформируют благодаря поставкам не менее двух танковых батальонов. К концу января западные страны договорились передать 321 тяжелый танк.

При этом, по данным The Washinton Post, 31 американский Abrams M1 поступит украинским военным не ранее конца 2023 года.

Власти России критикуют поставки вооружений на Украину, в том числе танков. Кремль полагает, что полученные ВСУ танки «горят и будут гореть», а саму Украину в связи с этим ждут последствия «со знаком минус». Российский МИД увидел в передаче танков признаки эскалации конфликта.