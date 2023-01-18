Канада объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator

Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator стоимостью более чем $90 млн, заявила канадский министр обороны Анита Ананд. Всего с февраля 2022 года страна предоставила Киеву военной помощи на $1 млрд

Бронеавтомобиль Senator (Фото: roshel.ca)

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, говорится в сообщении правительства Канады.

Бронеавтомобиль Roshel Senator производится в Канаде компанией Roshel с 2018 года на шасси F550 от Ford. При массе в 8 т он может перевозить до 12 человек, развивать скорость до 110 км/ч и оснащаться пулеметом или автоматическим гранатометом.

Во время визита в Киев Ананд встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым, который высоко оценил военную помощь Канады на сумму более $1 млрд, предоставленную Украине с февраля 2022 года.

«Эта помощь включает в себя национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, а также многое другое», — сообщило правительство Канады.

Министры также обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, запланированном 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе Канада, начали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. В начале января Ананд объявила, что Канада намерена купить у Соединенных Штатов зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, чтобы передать его Украине. До этого страна также передавала Киеву гаубицы M777, бронетранспортеры, камеры для дронов и зимнее обмундирование.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.