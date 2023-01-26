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Швеция и Норвегия допустили поставку танков Украине

Швеция вслед за Германией и США тоже может поставить Украине танки, пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона.

Речь идет о танках Stridsvagn 122, которые представляют собой модифицированный вариант немецкого танка Leopard. По мнению Йонсона, эти танки «могут быть актуальны на более позднем этапе».

В свою очередь Норвегия уже подтвердила, что отправит танки Киеву, но не назвала точное количество. «Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.

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