Швеция и Норвегия допустили поставку танков Украине

Швеция вслед за Германией и США тоже может поставить Украине танки, пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона.

Речь идет о танках Stridsvagn 122, которые представляют собой модифицированный вариант немецкого танка Leopard. По мнению Йонсона, эти танки «могут быть актуальны на более позднем этапе».

В свою очередь Норвегия уже подтвердила, что отправит танки Киеву, но не назвала точное количество. «Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.

Материал дополняется