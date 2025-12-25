Новак заявил о плане России на случай изъятия активов в Европе

У России есть план на случай изъятия ее зарубежных активов, заявил Новак. Ранее ЕС согласовал бессрочную блокировку российских активов. В ответ ЦБ подал иск на 18 трлн руб. против бельгийского депозитария, где они хранятся

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия составила план на случай изъятия ее замороженных за границей активов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он напомнил, что уже принят соответствующий указ президента, позволяющий зеркально отвечать на такие действия. Все меры будут вводиться на основании решений суда, пояснил он. «Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать», — подчеркнул Новак.

Ранее он называл возможное изъятие Евросоюзом российских активов неприемлемым. Поэтому, по его словам, Россия предпринимает все возможные усилия для защиты своих резервов.

Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, сообщал в октябре Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству источник. Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами, добавил собеседник Bloomberg.

Указ о новом механизме приватизации в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал 30 сентября. Источник агентства утверждает, что документ призван ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear (базируется в Бельгии). На прошлой неделе Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

Совет ЕС 12 декабря согласовал бессрочную блокировку российских активов. В тот же день Центробанк России объявил о решении подать иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear, где находится большая часть российских активов. Сумма иска превышает 18 трлн руб.

После того как Евросовет 19 декабря решил не конфисковывать средства, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России все равно не собирается отзывать иск. Предварительное судебное заседание состоится 16 января.

Великобритания также исключила возможность самостоятельно использовать замороженные российские активы для помощи Украине после того, как от аналогичного решения отказались страны Европейского союза, писал Financial Times.

В ЕС против изъятия российских активов выступила Бельгия, на территории которой — в депозитарии Euroclear — находится большая часть замороженных российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасался ответа со стороны Москвы и требовал разделения гарантий и ответственности между странами — членами ЕС. Эту позицию позже поддержали Венгрия, Словакия, Болгария, Мальта, Чехия и Италия.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что попытки поддержки Украины за счет российских активов серьезно ударят по имиджу еврозоны.