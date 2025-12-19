 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Киева на €90 млрд

FT: ЕС выделит Украине €90 млрд в долг из собственных средств
Сюжет
Военная операция на Украине

Участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026-2027 годы, заявил в Х председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», — написал он.

Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, речь идет о беспроцентном кредите. Он отметил, что российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию».

После более чем 16 часов обсуждений стороны пришли к решению. По информации FT, больше других к предложению с использованием общего бюджета блока призывали Франция и Италия.

Лидеры ЕС пришли к выводу, что схема «не повлечет за собой никаких финансовых обязательств Чехии, Венгрии и Словакии». Эти три страны ранее заявляли, что не будут поддерживать использование наличных средств ЕС для финансирования Украины.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
саммит ЕС Киев Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом Политика, 05:40
В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий Общество, 05:28
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Киева на €90 млрд Политика, 05:10
Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти Политика, 05:04
Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео Политика, 04:53
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год Общество, 04:41
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Песков опроверг передачу Путину американских деликатесов Политика, 04:34
Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников Политика, 04:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США Общество, 03:49
Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти Политика, 03:37
Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии Политика, 03:35
Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева Политика, 03:12