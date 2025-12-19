Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Киева на €90 млрд

Участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026-2027 годы, заявил в Х председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», — написал он.

Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, речь идет о беспроцентном кредите. Он отметил, что российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию».

После более чем 16 часов обсуждений стороны пришли к решению. По информации FT, больше других к предложению с использованием общего бюджета блока призывали Франция и Италия.

Лидеры ЕС пришли к выводу, что схема «не повлечет за собой никаких финансовых обязательств Чехии, Венгрии и Словакии». Эти три страны ранее заявляли, что не будут поддерживать использование наличных средств ЕС для финансирования Украины.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Материал дополняется