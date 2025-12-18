 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам

Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам России
Сюжет
Война санкций
Кристиан Штокер
Кристиан Штокер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Нужно серьезно отнестись к опасениям Бельгии по вопросу использования замороженных активов России, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер по прибытию на саммит Евросовета. Ролик с его комментарием опубликован на сайте Еврокомиссии.

Штокер подчеркнул, что все действия должны происходить на правовой основе. По ее мнению, в предложении ЕК, представленном в начале декабря, это условие соблюдено.

«Однако, конечно, есть опасения, высказанные государствами-членами [ЕС], особенно Бельгией, которая особенно затронута, поскольку там находится депозитарий. Эти опасения должны быть восприняты серьезно», — сказал канцлер.

С одной стороны, такое решение не должно приниматься против воли Бельгии, с другой — блок должен найти единое решение вопроса о том, как поступать с замороженными активами, подчеркнул Штокер.

Politico ранее писало, что несогласие Бельгии на экспроприацию российских активов является лишь формальным препятствием, тогда как истинной причиной раскола в блоке названо давление администрации президента США Дональда Трампа, которая убеждает отдельные европейские столицы отказаться от плана. Это влияние уже привело к формированию лагеря противников изъятия активов, куда в частности входят Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear (базируется в Бельгии). На прошлой неделе Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

16 декабря Politico отмечало, что Бельгия не согласилась на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных российских активов. В «компромиссном» документе ЕК пообещали, что Брюссель сможет получить компенсацию в полном объеме, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Валерия Доброва, Мария Васильева Мария Васильева

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России
Политика
Орбан назвал «мертвой» идею об использовании российских активов
Политика
Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА Спорт, 13:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 13:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46