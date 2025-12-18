Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам

Кристиан Штокер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Нужно серьезно отнестись к опасениям Бельгии по вопросу использования замороженных активов России, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер по прибытию на саммит Евросовета. Ролик с его комментарием опубликован на сайте Еврокомиссии.

Штокер подчеркнул, что все действия должны происходить на правовой основе. По ее мнению, в предложении ЕК, представленном в начале декабря, это условие соблюдено.

«Однако, конечно, есть опасения, высказанные государствами-членами [ЕС], особенно Бельгией, которая особенно затронута, поскольку там находится депозитарий. Эти опасения должны быть восприняты серьезно», — сказал канцлер.

С одной стороны, такое решение не должно приниматься против воли Бельгии, с другой — блок должен найти единое решение вопроса о том, как поступать с замороженными активами, подчеркнул Штокер.

Politico ранее писало, что несогласие Бельгии на экспроприацию российских активов является лишь формальным препятствием, тогда как истинной причиной раскола в блоке названо давление администрации президента США Дональда Трампа, которая убеждает отдельные европейские столицы отказаться от плана. Это влияние уже привело к формированию лагеря противников изъятия активов, куда в частности входят Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear (базируется в Бельгии). На прошлой неделе Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

16 декабря Politico отмечало, что Бельгия не согласилась на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных российских активов. В «компромиссном» документе ЕК пообещали, что Брюссель сможет получить компенсацию в полном объеме, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб.

Материал дополняется.