Военная операция на Украине
Euractiv назвал семь стран ЕС, выступающих против изъятия активов России

Euractiv: против изъятия активов России выступают семь европейских стран
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Чехия присоединилась к Бельгии, Венгрии, Словакии, Италии, Болгарии и Мальте, которые выступают против кредита Украине за счет российских активов, узнал Euractiv. Страны просят ЕС найти альтернативный вариант помощи Киеву
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters)

Семь стран-членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, пишет Euractiv со ссылкой на источники в европейских структурах.

К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного» кредита для Украины, присоединились сначала Италия, Болгария и Мальта. Затем список противников инициативы пополнился Чехией, говорится в материале. Все эти страны просят блок рассмотреть альтернативные варианты, в том числе выпуск общего долгового обязательства.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно призывал ЕС выпустить совместное долговое обязательство, обеспеченное долгосрочным бюджетом блока, для поддержки Киева вместо «репарационного» кредита, который он называл «в корне неправильным». Он также утверждал, что этот план сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками.

Однако глава Евродипломатии Кая Каллас считает, что другие способы финансирования Киева «на самом деле не работают». Вместе с тем венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на любые попытки выпуска общего долга для покрытия огромного бюджетного дефицита Украины, сказано в публикации.

С юридической точки зрения, для варианта совместного долга требуется  согласие всех 27 государств-членов ЕС, отмечает издание, в то время как для «репарационного» займа достаточно поддержки «квалифицированного большинства» стран, то есть 15 стран, представляющих не менее 65% населения блока. Несмотря на признание технической осуществимости проекта, Каллас предположила, что политически невозможно будет продолжить продвижение инициативу, если Бельгия не поддержит ее.

Во Франции сообщили о поиске жизнеспособного решения по активам России
Политика
Ролан Лескюр

Евросовет 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это позволяет не продлевать заморозку каждые полгода голосованием. Окончательное согласование запланировано на 18 декабря.

Еврокомиссия ранее одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Politico пишет, что ЕК предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Центральный банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн руб

Сам депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также не поддерживает инициативу по изъятию средств. Там опасаются, что из-за ответных мер Москвы они могут потерять свои активы в России на €16 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Евросоюз санкции российские активы

