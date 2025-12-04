Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них

Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / Sputnik / Reuters)

Американские компании после ухода из России направляли в Москве письма с просьбами не забывать о них, заявил российский президент Владимир Путин в интервью India Today.

По его словам, они хотят снова инвестировать в Россию и работать с ней, но ждут окончания конфликта на Украине.

«Они говорили нам, чтобы мы не забывали о них. У нас есть письма от американских компаний с просьбой не забывать об их существовании и возобновить сотрудничество», — подчеркнул он.

Ряд зарубежных компаний ушли с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Kept. Наиболее часто решения об уходе из России принимали компании из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.

Материал дополняется