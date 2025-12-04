 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них

Путин: американские компании направляли России письма с просьбой не забывать их
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / Sputnik / Reuters)

Американские компании после ухода из России направляли в Москве письма с просьбами не забывать о них, заявил российский президент Владимир Путин в интервью India Today.

По его словам, они хотят снова инвестировать в Россию и работать с ней, но ждут окончания конфликта на Украине.

«Они говорили нам, чтобы мы не забывали о них. У нас есть письма от американских компаний с просьбой не забывать об их существовании и возобновить сотрудничество», — подчеркнул он.

Ряд зарубежных компаний ушли с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Kept. Наиболее часто решения об уходе из России принимали компании из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
