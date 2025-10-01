Песков ответил на вопрос о плане взять из активов России €2 млрд на дроны
Планы спонсировать Украину за счет российских активов будут считаться воровством, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос о планах ЕС выделить €2 млрд на беспилотники для Украины за счет замороженных российских активов. Накануне, 30 сентября, направление такого объема средств Киеву анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Она не уточняла, что деньги будут взяты из активов России, и указала, что средства выделят сейчас.
«Мы уже реагировали на эти процессы на самых различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, о воровстве идет речь», — сказал Песков.
Он предупредил, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Пресс-секретарь отметил, что такие шаги приведут к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.
Фон дер Ляйен на пресс-конференции говорила об использовании активов России в рамках «репарационного займа». Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд (по другим оценкам — €170 млрд). Киев погасит его только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.
«Никакой конфискации активов не происходит», — подчеркнула фон дер Ляйен. Также она отметила, что условием займа будет направление части средств на закупки у европейской оборонной промышленности.
План вызывает споры в ЕС. За его реализацию выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, но бельгийский премьер Барт де Вевер выразил возражения (именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных средств). Как писал Euractiv, план также критикует Европейский центральный банк. Издание отмечает, что пока к этой инициативе много вопросов и в целом она вызвала «неразбериху».
