Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС

Великобритания исключила возможность самостоятельно использовать замороженные российские активы для помощи Украине после того, как от аналогичного решения отказались страны Европейского союза, пишет Financial Times.

«Мы не сдвинемся с места без международных партнеров», — сказал изданию представитель британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был сторонником идеи об использовании активов России для помощи Киеву, идея обсуждалась в Европе с начала осени. Схема предусматривала предоставление Украине «репарационного» кредита под залог российских активов с возвращением средств в случае, если и когда Москва выплатит Киеву компенсацию.

Материал дополняется