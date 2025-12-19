Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС
Великобритания исключила возможность самостоятельно использовать замороженные российские активы для помощи Украине после того, как от аналогичного решения отказались страны Европейского союза, пишет Financial Times.
«Мы не сдвинемся с места без международных партнеров», — сказал изданию представитель британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был сторонником идеи об использовании активов России для помощи Киеву, идея обсуждалась в Европе с начала осени. Схема предусматривала предоставление Украине «репарационного» кредита под залог российских активов с возвращением средств в случае, если и когда Москва выплатит Киеву компенсацию.
Материал дополняется
