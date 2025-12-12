 Перейти к основному контенту
0

Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд

Банк России подаст иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы
Банку России был нанесен вред из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами, подчеркнул регулятор
Здание штаб-квартиры Euroclear
Здание штаб-квартиры Euroclear (Фото: AP / ТАСС)

Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба регулятора.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ подчеркнул, что ему был нанесен вред из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами.

Ранее Банк России опубликовал заявление, в котором пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 11 декабря, большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированными российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В начале декабря Еврокомиссия предложила странам ЕС финансировать Украину через привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Против использования российских активов ранее выступила Бельгия, объяснив свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — отметил регулятор.

