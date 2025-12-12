Банк России подаст иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд

Банку России был нанесен вред из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами, подчеркнул регулятор

Здание штаб-квартиры Euroclear (Фото: AP / ТАСС)

Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба регулятора.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ подчеркнул, что ему был нанесен вред из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами.

Ранее Банк России опубликовал заявление, в котором пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России.

Накануне, 11 декабря, большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированными российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В начале декабря Еврокомиссия предложила странам ЕС финансировать Украину через привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Против использования российских активов ранее выступила Бельгия, объяснив свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — отметил регулятор.