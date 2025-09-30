Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций
В условиях санкций приватизация имущества, которое находится в федеральной собственности, в случаях, «предусмотренных решением президента», будет проводиться с некоторыми особенностями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Теперь «в целях обеспечения безопасности и обороноспособности» России приватизация госимущества в таких случаях будет проводиться со следующими особенностями:
- рыночную стоимость должны определить в срок не более 10 дней оценщики, которых утвердит правительство;
- перерегистрация имущества проводится в сокращенные сроки;
- продажу приватизируемого госимущества осуществляет ПСБ.
В 2025 году государство продало долю в «Союзмультфильме», доходы от приватизации киностудии стали основными поступлениями в бюджет от продажи госимущества (1,12 млрд руб.), следовало из пояснительной записки к поправкам в закон о бюджете на текущий год.
В пресс-службе Минфина сообщили, что пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» был реализован в 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства. Представитель киностудии подтвердил факт приватизации. В компании отказались раскрыть детали сделки, поскольку она «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».
Материал дополняется.
