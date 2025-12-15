 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0
Эксклюзив

Сумма иска ЦБ к Euroclear превысила ₽18 трлн

Сумма иска ЦБ к Euroclear составила 18 172 971 903 836 руб
Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сумма иска ЦБ против бельгийского депозитария Euroclear превысила 18 трлн руб., рассказали РБК два источника, знакомых с содержанием документа. По их словам, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. Ранее Банк России сообщил, что подаст иск в электронном виде против Euroclear из-за замороженных российских активов.

«Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил ЦБ.

О том, что Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы, пресс-служба регулятора сообщила в пятницу, 12 декабря.

ЦБ ответит исками на угрозу конфискации резервов в ЕС. Что это значит
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», — заявляли в регуляторе. Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, уточняли РБК в ЦБ.

12 декабря страны Евросоюза одобрили замораживание активов ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок. В настоящее время такую заморозку ЕС должен пролонгировать каждые полгода. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев
ЦБ Euroclear

