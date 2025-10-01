 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов

Bloomberg: Россия разрабатывает ответный план на случай конфискации активов ЕС
Россия готовит план, который позволит быстро национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС, пишет Bloomberg. Источник агентства утверждает, что с этой целью Путин накануне подписал указ о новом порядке приватизации
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству источник.

Указ о новом механизме приватизации в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал накануне, 30 сентября. Источник агентства утверждает, что документ призван ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных. Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами, добавил собеседник Bloomberg.

В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против России. Он предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности приватизация госимущества будет проводиться со следующими особенностями:

  • оценка рыночной стоимости имущества должна быть выполнена в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора;
  • перерегистрация имущества проводится в сокращенные сроки;
  • продажу приватизируемого госимущества осуществляет ПСБ.

РБК направил запрос в Минфин.

Bloomberg отмечает, в России до сих пор продолжают работать сотни западных компаний. Однако до сих пор российские власти воздерживались от национализации иностранных активов. Агентство не исключает, что новый указ президента также может быть использован для продажи активов, ранее принадлежавших российским инвесторам.

ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

После начала военной операции на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них порядка $5–6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе. На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил за счет российских активов предоставить Украине беспрецедентный кредит в размере €140 млрд. Против инициативы уже выступили Бельгия и Франция.

Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решения в отношении замороженных российских средств. Путин неоднократно отмечал, что «воровство чужих активов» не останется безнаказанным.

Милена Костерева
При участии
Екатерина Виноградова
российские активы Евросоюз приватизация Владимир Путин
