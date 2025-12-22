В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов

Euroclear приветствовал решение ЕС не направлять российские активы на помощь Киеву. Ранее глава депозитария грозила судом в случае принятия такого решения. Несмотря на это, ЦБ все равно подал иск к Euroclear на 18 трлн руб.

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Euroclear поддержал решение ЕС не использовать российские активы для выдачи «репарационного» кредита Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бельгийского депозитария.

«Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины и остаемся привержены поддержке реализации мер ЕС», — сказали в Euroclear.

Там подчеркнули, что готовы конструктивно работать с законодателями по санкциям и обеспечивать соответствие этих действий «более широким целям финансовой стабильности и верховенства права».

Глава Euroclear Валери Урбен ранее называла нереалистичным план Еврокомиссии (ЕК) по принудительному изъятию замороженных активов России в его нынешнем виде для помощи Киеву. Она предупреждала, что депозитарий готов оспаривать подобные решения в суде. Также там опасались, что из-за ответных мер Москвы они могут потерять свои активы в России на €16 млрд.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Власти Бельгии также выступали против изъятия средств и направления их на помощь Украине. Бельгийский премьер Барт Де Вевер предупреждал, что Евросоюзу будут грозить иски от компаний, которые могут потерять свои активы в случае использования такой схемы.

Совет ЕС 12 декабря согласовал бессрочную блокировку российских активов. В тот же день Центробанк России объявил о решении подать иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear, где находится большая часть российских активов. Сумма иска превышает 18 трлн руб.

После того как ЕС 19 декабря решил не конфисковывать средства, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ все равно не собирается отзывать иск.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством.