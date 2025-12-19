 Перейти к основному контенту

Политика⁠,
0

Путин предупредил о подрыве доверия к ЕС из-за угрозы активам России

Путин назвал грабежом план Европы по использованию активов России
План использования российских активов серьезно ударит по имиджу еврозоны, заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в судах и постарается найти независимую от политических решений юрисдикцию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Использование замороженных российских активов для финансирования Украины приведет к подрыву доверия к еврозоне со стороны многих стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя саммит в Брюсселе. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Путин вновь отметил, что план Европы по изъятию активов вернее называть именно грабежом, поскольку кража — это тайное похищение имущества. «Почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. <...> Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в Еврозоне хранят многие страны, не только Россия», — сказал Путин.

Кроме имиджевых потерь, продолжил президент, могут быть прямые потери, «связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка». «И самое главное: чего бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать», — добавил Путин.

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

Глава государства подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы, прежде всего в судах. Власти, по его словам, постараются найти такую юрисдикцию, «которая будет независима от политических решений».

«Стоит только начать [изъятие активов], а потом это можно тиражировать под разным предлогом. Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции, а потом кому-то может не понравится политика в области ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. — РБК), а в мусульманских странах, в исламских странах там много очень жестких законов по защите их традиционных ценностей», — считает он.

По итогам двухдневного саммита европейские лидеры так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных российских активов. При этом они одобрили выделение Киеву €90 млрд в 2026-2027 годах за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.

Лидеры стран Евросоюза считают, что альтернативный «репарационному кредиту» вариант выполнит свою задачу. Они подчеркнули, что от Украины по-прежнему не будут требовать возврата средств, если Россия не возместит ущерб.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Прямая линия с Владимиром Путиным российские активы Евросоюз

