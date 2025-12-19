Путин предупредил о подрыве доверия к ЕС из-за угрозы активам России

План использования российских активов серьезно ударит по имиджу еврозоны, заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в судах и постарается найти независимую от политических решений юрисдикцию

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Использование замороженных российских активов для финансирования Украины приведет к подрыву доверия к еврозоне со стороны многих стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя саммит в Брюсселе. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Путин вновь отметил, что план Европы по изъятию активов вернее называть именно грабежом, поскольку кража — это тайное похищение имущества. «Почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. <...> Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в Еврозоне хранят многие страны, не только Россия», — сказал Путин.

Кроме имиджевых потерь, продолжил президент, могут быть прямые потери, «связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка». «И самое главное: чего бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы, прежде всего в судах. Власти, по его словам, постараются найти такую юрисдикцию, «которая будет независима от политических решений».

«Стоит только начать [изъятие активов], а потом это можно тиражировать под разным предлогом. Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции, а потом кому-то может не понравится политика в области ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. — РБК), а в мусульманских странах, в исламских странах там много очень жестких законов по защите их традиционных ценностей», — считает он.

По итогам двухдневного саммита европейские лидеры так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных российских активов. При этом они одобрили выделение Киеву €90 млрд в 2026-2027 годах за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.

Лидеры стран Евросоюза считают, что альтернативный «репарационному кредиту» вариант выполнит свою задачу. Они подчеркнули, что от Украины по-прежнему не будут требовать возврата средств, если Россия не возместит ущерб.