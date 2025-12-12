 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Новак назвал цели иска ЦБ к Euroclear из-за заморозки активов

Новак: изъятие российских активов является неприемлемым
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Изъятие Евросоюзом российских активов является «неприемлемым», поэтому Россия предпринимает все возможные усилия для защиты своих резервов, заявил RT российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас», — сказал он.

Так Новак прокомментировал иск Центрального банка к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за причиненного вреда, связанного с заморозкой активов. Регулятор пояснил, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов
Политика
Штаб-квартира Euroclear

Подача иска, в частности, обусловлена планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и заявлениями об их возможной передаче украинской стороне. Банк пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия по несогласованному использованию российских активов.

Москва неоднократно предупреждала, что будет считать любые действия со своими активами воровством, и пригрозила судебным преследованием.

Александра Озерова
Александр Новак Центральный банк Euroclear иски активы
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
