Новак назвал цели иска ЦБ к Euroclear из-за заморозки активов

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Изъятие Евросоюзом российских активов является «неприемлемым», поэтому Россия предпринимает все возможные усилия для защиты своих резервов, заявил RT российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас», — сказал он.

Так Новак прокомментировал иск Центрального банка к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за причиненного вреда, связанного с заморозкой активов. Регулятор пояснил, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Подача иска, в частности, обусловлена планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и заявлениями об их возможной передаче украинской стороне. Банк пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия по несогласованному использованию российских активов.

Москва неоднократно предупреждала, что будет считать любые действия со своими активами воровством, и пригрозила судебным преследованием.