Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика

С января 2022 года страны уже успели выслать более 600 российских дипломатов. Это больше, чем суммарно за предыдущие 20 лет, подсчитал РБК, проанализировав, как Россия и другие страны обменивались высылками в XXI веке

С 2000 года с требованием отправиться на родину столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,3 тыс. человек. С начала 2022 года иностранные государства объявили о высылке более 600 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Всего с того момента страны выслали больше российских дипломатов, чем в сумме с 2000-го по 2021-й — 418 человек.

Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.

Новая волна высылок

По числу высланных российских дипломатов с 2000 года лидируют США — всего 223 человека. На второе место в 2022 году резко поднялась Болгария, в июне выслав из страны 70 российских дипломатов. Всего за тот год Болгария выслала 83 человека. На третьем месте — Польша. 23 марта польские спецслужбы потребовали выслать из страны 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. До этого за все время с 2000 года на счету Польши были восемь высланных дипломатов, у Болгарии — семь.

Дальше идут Германия, Словакия и Франция. В середине марта 2022 года Словакия объявила персонами нон грата трех дипломатов, в конце месяца потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек. А 4 апреля МИД Германии сообщил о высылке 40 российских сотрудников. МИД Франции в тот же день сообщил о высылке «множества» российских дипломатов из страны, но не уточнил их количество. 11 апреля он объявил персонами нон грата еще шесть российских дипломатов из-за того, что те действовали против национальных интересов Франции. В заявлении об ответных мерах в мае МИД России уточнил, что из Франции был выслан 41 российский дипломат. В 2000–2021 годах Германия выслала десять дипломатов, Словакия — восемь, Франция — четыре.

Нидерланды в 2022-м потребовали выслать 17 российских дипломатов, в 2023 году — еще 17 человек и закрыть торгпредство в Амстердаме. В сумме это в четыре раза больше, чем за весь период с 2000 года (по 2021 год — восемь человек).

5 апреля 2022-го эстонский МИД объявил, что высылает 14 сотрудников российского консульства, закрывает консульство в Нарве и канцелярию в Тарту. 11 января 2023 года МИД Эстонии потребовал от России сократить число сотрудников посольства в Таллине до восьми человек. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, на тот момент в посольстве работал 21 дипломат. 23 января МИД Эстонии потребовал от посла России покинуть страну после аналогичного решения Москвы. 24 марта Эстония объявила о высылке еще одного российского дипломата. С 2000 по 2021 год Эстония выслала десять человек.

4 апреля о высылке 30 российских дипломатов объявил МИД Италии. За все время до этого с 2000 года страна высылала только четырех дипломатических сотрудников.

Словения впервые с 2000 года выслала российских дипломатов — 5 апреля 2022-го МИД страны заявил, что вышлет 33 человека. Следом за этими странами идет Испания. О своем решении выслать около 25 российских дипломатов МИД страны заявил также 5 апреля. В мае в заявлении об ответных мерах МИД России уточнил, что речь шла о 27 сотрудниках российских учреждений в Испании.

Также о массовой высылке объявляли Дания, Бельгия и Хорватия. Бельгия только однажды высылала российского дипломата — в 2018 году из-за дела Скрипалей. 23 марта 2022 года МИД страны сообщил, что высылает 21 дипломата. Также из-за дела Скрипалей в 2018 году одного российского дипломата выслала Хорватия. 11 апреля 2022 года Хорватия потребовала от 18 российских дипломатов покинуть страну. Дания с 2000 по 2021 год высылала российских дипломатов дважды. 5 апреля глава МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов, объяснив это желанием обеспечить безопасность страны.

О высылках заявляли и другие страны. Литва 4 апреля 2022 года понизила уровень дипотношений с Россией. Решение Литвы подразумевало отзыв посла из России, предписание российскому послу покинуть Литву, а также закрытие российского генконсульства.

5 апреля МИД Латвии принял решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 дипломатов. 23 января 2023 года МИД Латвии заявил, что с 24 февраля 2023 года страна понизит уровень дипотношений с Россией до уровня временного поверенного из солидарности с Эстонией.

О высылке российских дипломатов объявил также Евросоюз. 5 апреля 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении «некоторого числа» дипломатов из постпредства России при ЕС. По данным Bloomberg, речь идет о 19 сотрудниках, чья деятельность «противоречит их дипломатическому статусу».

13 апреля 2023 года Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников посольства России, обвинив их в ведении разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.

Ответ России

21 апреля 2022 года МИД России объявил, что закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове. Работающие в этих генконсульствах дипломаты должны будут покинуть Россию, однако их точное число в ведомстве не называлось.

23 января 2023-го МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине». И предписал послу Эстонии покинуть страну до 7 февраля 2023 года.

Всего с начала 2022 года в качестве ответных мер МИД России объявил о высылке 312 дипломатов:

45 из Польши;

40 из Германии;

34 из Франции;

27 из Испании;

24 из Италии;

18 сотрудников российского постпредства при ЕС;

17 из Болгарии;

15 из Нидерландов;

12 из Бельгии;

11 из Румынии;

девять из Японии;

по восемь из Греции и Австрии;

по пять из Португалии, Литвы, Эстонии и Хорватии;

по четыре человека из Латвии и Словении;

по три из Словакии, Швеции и Норвегии;

по два из Финляндии и Черногории;

по одному из Молдавии, США и Чехии.

23 марта ведомство также вручило посольству США ноту со списком выдворяемых американских сотрудников, но их число не называлось. Шаг стал ответом на высылку Вашингтоном 12 сотрудников постпредства при ООН.

Пять масштабных высылок дипломатов до 2022-го