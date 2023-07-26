В Молдавии сократят персонал посольства России до 10 дипломатов
Количество работников российского посольства в Молдавии будет сокращено до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников, заявили в правительстве страны, сообщает портал Agora.
Всего в настоящее время в посольстве России работают 70 сотрудников, включая как дипломатический, так и технико-административный персонал. Всего Молдавию покинут 45 сотрудников.
О том, что Молдавия сократит численность персонала российского посольства, сообщал сегодня министр иностранных дел страны Нику Попеску. По его словам, у властей начали возникать подозрения, что некоторые сотрудники дипмиссии могут быть причастны к «дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов». До этого глава пресс-службы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что российского посла Олега Васнецова вызовут в ведомство для разъяснений после обвинения дипломатов России в том, что они якобы участвуют в шпионаже.
В МИД России заявили, что Москва ответит на решение Кишинева сократить численность посольства. Как сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, российская сторона расценивает это как «ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа». По ее словам, расследование, в котором содержится «голословное обвинение» в адрес посольства России, — это «опус, фэнтезийный рассказ», который не имеет отношения к реальности.
В октябре 2022 года Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата. В ответ МИД России выслал сотрудника посольства Молдавии.