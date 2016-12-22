Выдворенные из России дипломаты США покинули посольство в Москве
Отравление Скрипаля в Британии, 08:06
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Выдворенные из России дипломаты США покинули посольство в Москве
Высланные из-за «дела Скрипаля» сотрудники американского посольства в Москве покинули территорию дипмиссии, сообщает RT.
По данным телеканала, 5 апреля около 04:00 мск к посольству Соединенных Штатов начали съезжаться микроавтобусы, легковые автомобили и пассажирские автобусы.
В 06:28 мск транспортная колонна покинула территорию американской дипмиссии, уточнил телеканал.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Также американские власти решили закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Оно прекратило свою работу 31 марта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 29 марта, что в качестве ответной меры на действие Вашингтона будет закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Кроме того, он объявил о зеркальном ответе на высылку российских дипломатических представителей из Соединенных Штатов. В частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге. Им было предписано покинуть территорию России до 5 апреля 2018 года.