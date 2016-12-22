Выдворенные из России дипломаты США покинули посольство в Москве

Высланные из-за «дела Скрипаля» сотрудники американского посольства в Москве покинули территорию дипмиссии, сообщает RT.

По данным телеканала, 5 апреля около 04:00 мск к посольству Соединенных Штатов начали съезжаться микроавтобусы, легковые автомобили и пассажирские автобусы.

В 06:28 мск транспортная колонна покинула территорию американской дипмиссии, уточнил телеканал.

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Также американские власти решили закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Оно прекратило свою работу 31 марта.