Эстония объявила о высылке российского дипломата

Здание МИД Эстонии (Фото: vm.ee)

МИД Эстонии предписал сотруднику посольства России покинуть страну до 29 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата», — говорится в сообщении.

МИД Эстонии утверждает, что дипломат «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызывал раскол в эстонском обществе».

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