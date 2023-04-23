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Высылки дипломатов ,  
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МИД Германии связал высылку дипломатов с российскими разведчиками

МИД Германии: высылка российских дипломатов связана с сокращением присутствия спецслужб

Высылка российских дипломатов из Германии связана с желанием Берлина снизить активность российских спецслужб. Об этом N-TV заявили в МИДе страны.

«В течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной о наличии [сотрудников] в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российских разведчиков в Германии», — заявили в министерстве. В ведомстве уточнили, что высылка дипломатов связана с этим.

22 апреля российский МИД сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Руководство страны осудило действия Берлина, который «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

В тот же день Bild писала, что Россия высылает 34 немецких дипломата из 90 работающих в Москве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Москва выслала более 20 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это зеркальным ответом на решение Германии.

Агентство dpa сообщало, что утром российский правительственный самолет вылетел из Москвы в Берлин со специальным дипломатическим разрешением, однако неизвестно, находились ли на борту российские дипломаты. Позже самолет вернулся в российскую столицу.

По мнению немецких органов безопасности, в Германии находятся около 160 сотрудников российской разведки — больше, чем в период холодной войны, писало немецкое издание Focus. В конце марта оно сообщало, что министр иностранных дел Анналена Бербок собирается выслать более 30 дипломатов России, которых заподозрили в использовании статуса с целью получения различных сведений для диверсионных и дезинформационных операций. В немецком внешнеполитическом ведомстве не подтвердили эти планы.

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