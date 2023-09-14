МИД Словакии вызвал посла России и объявил о высылке дипломата

Словакия объявила персоной нон грата российского дипломата, обвинив его в нарушении Венской конвенции. Согласно ей дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела страны пребывания или заниматься там бизнесом

Посол России в Словакии Игорь Братчиков (Фото: Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике)

МИД Словакии сообщил, что Братислава высылает одного из российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Для уведомления об этом в ведомство был вызван посол России в стране.

«Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе страны уточнили, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Словакию в течение 48 часов.

В Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обозначенными в документе, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Кроме того, они не должны вмешиваться во внутренние дела этого государства.

По подсчетам РБК, Словакия к началу сентября входила в десятку стран — лидеров по высылке российских дипломатов с 2000 года. Так, к 2021 году Братислава выслала восемь российских дипломатов, а в середине марта 2022 года объявила персонами нон грата трех дипломатов, обвинив их в нарушении Венской конвенции. Российский МИД счел действия Словакии безосновательными, в ответ из России выслали трех сотрудников посольства страны.

В том же месяце Словакия потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек.