МИД Словакии вызвал посла России и объявил о высылке дипломата
МИД Словакии сообщил, что Братислава высылает одного из российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Для уведомления об этом в ведомство был вызван посол России в стране.
«Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИДе страны уточнили, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Словакию в течение 48 часов.
В Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обозначенными в документе, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Кроме того, они не должны вмешиваться во внутренние дела этого государства.
По подсчетам РБК, Словакия к началу сентября входила в десятку стран — лидеров по высылке российских дипломатов с 2000 года. Так, к 2021 году Братислава выслала восемь российских дипломатов, а в середине марта 2022 года объявила персонами нон грата трех дипломатов, обвинив их в нарушении Венской конвенции. Российский МИД счел действия Словакии безосновательными, в ответ из России выслали трех сотрудников посольства страны.
В том же месяце Словакия потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек.