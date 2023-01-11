Эстония потребовала сократить число дипломатов в посольстве России до 8

Число дипломатов в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах двух стран, будет уравнено, сообщил глава МИД Эстонии

Урмас Рейнсалу (Фото: vm.ee)

МИД Эстонии сообщил послу России Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми с 1 февраля 2023 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

«Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», — подчеркнул он.

По его словам, помимо восьми дипломатов в посольстве смогут работать 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников.

Рейнсалу напомнил, что с начала военных действий на Украине Таллинн свел отношения с Москвой к «абсолютному минимуму». Весной были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также высланы трое российских дипломатов, которые «активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России». «Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета. Сегодняшний шаг коррелирует с общим низким уровнем наших двусторонних отношений», — отметил глава МИД.

Согласно данным на сайте посольства России в республике, в списке дипсотрудников значатся 17 человек, включая посла. В эстонском диппредставительстве вместе с послом на данный момент остаются девять сотрудников.

В начале мая Эстония закрыла свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове. В середине августа в посольстве в Москве был приостановлен прием заявлений на получение виз от россиян.

В конце марта Москва объявила о высылке четырех дипломатов из Литвы и по три из Латвии и Эстонии в ответ на аналогичное решение этих стран.