МИД Латвии дал российскому послу месяц на отъезд

Посол Михаил Ванин должен покинуть республику до 24 февраля 2023 года. В тот же срок должен выехать из России и глава латвийской дипмиссии. Рига приняла такое решение в знак солидарности с Эстонией и Литвой

Михаил Ванин (Фото: РИА Новости)

Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля 2023 года, сообщается на сайте МИД республики. До этого срока из России должен выехать и посол Латвийской Республики.

23 января Ванин был вызван в МИД и уведомлен о решении латвийской стороны понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах с 24 февраля.

В ведомстве объяснили решение продолжающейся спецоперацией на Украине, а также попросили считать его «знаком солидарности с Эстонией и Литвой».

Весной прошлого года Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы, а также предписала главе российской дипмиссии покинуть страну. Вслед за Вильнюсом о решении понизить уровень отношений с Москвой объявила Латвия. Однако означало ли это отзыв посла, тогда не уточнялось.

23 января Москва в ответ на сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине приняло решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В МИД был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, ему предписано покинуть страну до 7 февраля. Ведомство обвинило руководство Эстонии в «целенаправленном разрушении» отношений с Россией. «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — утверждают там.

Позднее в эстонском МИДе предприняли аналогичный шаг: посол России Владимир Липаев должен уехать из республики тогда же, когда Москву покинет глава эстонской дипмиссии.