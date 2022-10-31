Молдавия объявила о высылке российского дипломата из-за ударов по Украине

Молдавия видит в ударах России по критической инфраструктуре Украины риски для своей безопасности, в том числе энергетической. Минобороны России 31 октября сообщило, что все назначенные объекты украинской инфраструктуры поражены

Вид на здание посольства Российской Федерации в Кишиневе (Фото: rusembmoldova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата, сообщает молдавский МИД в телеграм-канале.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова», — говорится в сообщении.

В МИД Молдавии был вызван российский посол в Кишиневе Олег Васнецов. Молдавская сторона заявила, что «ракетные удары по соседней стране увеличивают риски для безопасности». «Было подчеркнуто, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также увеличивают риски энергетической безопасности страны», — указало ведомство.

31 октября Минобороны России сообщило об ударах по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, о взрывах сообщали в Киеве, Харькове, подконтрольном украинской стороне городе Запорожье. Удары по объектам критической инфраструктуры были нанесены в Черкасской и Кировоградской областях. В Киеве в части районов пропали свет и вода, 80% города осталось без водоснабжения. В Харькове остановилось метро.

Одна из ракет, сбитая украинской ПВО, упала на территорию Молдавии. МВД Молдавии сообщило, что фрагменты ракеты нашли на севере села Наславча, расположенного на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла, но никто не пострадал. Украинские власти сообщили, что сегодня утром был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС, которая находится неподалеку от села Наславча, указали в ведомстве.