Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

В Осло считают, что эти дипломаты являются сотрудниками разведки и их деятельность не совместима с дипломатическим статусом

Посольство России в Норвегии (Фото: Юрий Михайленко / ТАСС)

Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников посольства России, сообщает МИД.

«Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд назвала высылаемых сотрудниками разведки, которые «участвуют в деятельности, которая не совместима с их дипломатическим статусом». «Это важный шаг в снижении масштаба российской разведывательной деятельности в Норвегии и, как следствие, в защите наших национальных интересов», — приводятся в сообщении слова министра. Она также считает, что Россия представляет наибольшую угрозу для Норвегии.

Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства должны вскоре покинуть Норвегию, отмечает МИД, не называя сроков.«Визы не будут выдаваться сотрудникам разведки, желающим приехать в Норвегию», — отмечает ведомство.

В сообщении говорится, что за этими сотрудниками посольства некоторое время вели слежку норвежские спецслужбы.

«Угроза со стороны российской разведки в Норвегии растет в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Именно на этом фоне мы решили принять данное решение сейчас и после того как в апреле 2022 года мы выслали трех российских разведчиков из Норвегии», — заявили в МИД.

При этом, по словам министра, Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, и власти страны приветствуют работу российских дипломатов в стране.

Норвегия объявила о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года, также обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Хюитфельдт тогда заявляла, что решение о высылке связано с конфликтом на Украине. В ответ Москва в августе объявила персоной нон-грата норвежского дипломата.

Массовые высылки дипломатов произошли весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. Самое большое количество дипломатов выдворили Польша — 45 сотрудников миссии, Франция (41 человек) и Германия (40 человек). В ответ российские власти начали выдворять дипломатов из стран, заявивших о высылках.