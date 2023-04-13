Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
Третьяк оценил шансы Ротенберга возглавить сборную России Спорт, 14:21
100 тысяч чистыми: как изменились зарплаты и вакансии на заводах Pro, 14:19
На Украине арестовали имущество миллиардера Новинского Политика, 14:15
Марафон коммуникаций РБК Pro: узнайте, как отстаивать свою позицию Pro, 14:15
Die Welt узнала о выводах Еврокомиссии по возвращению российских активов Политика, 14:10
«Дом.РФ» раскрыл размер чистой прибыли в кризис Бизнес, 14:08
Аксаков: развитие рынка ЦФА ускорится после запуска цифрового рубля Крипто, 14:06
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В новостройках Москвы упала доля ипотечных сделок Недвижимость, 14:01
Генпрокуратура начала проверку видео с обезглавливанием военного ВСУ Политика, 14:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:57
Остался один «Директ»: как и где теперь рекламируется бизнес в России Pro, 13:56
Песков объяснил отсутствие у Путина телеграм-канала Политика, 13:28
Кремль опроверг участие Путина в решении по аресту журналиста WSJ Политика, 13:24
Год без SAP и Oracle: объем работ по импортозамещению ПО все еще огромен Pro, 13:21
Высылки дипломатов ,  
0 

Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

Норвегия выдворит 15 сотрудников посольства России, назвав их сотрудниками разведки
В Осло считают, что эти дипломаты являются сотрудниками разведки и их деятельность не совместима с дипломатическим статусом
Посольство России&nbsp;в Норвегии
Посольство России в Норвегии (Фото: Юрий Михайленко / ТАСС)

Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников посольства России, сообщает МИД.

«Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд назвала высылаемых сотрудниками разведки, которые «участвуют в деятельности, которая не совместима с их дипломатическим статусом». «Это важный шаг в снижении масштаба российской разведывательной деятельности в Норвегии и, как следствие, в защите наших национальных интересов», — приводятся в сообщении слова министра. Она также считает, что Россия представляет наибольшую угрозу для Норвегии.

Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства должны вскоре покинуть Норвегию, отмечает МИД, не называя сроков.«Визы не будут выдаваться сотрудникам разведки, желающим приехать в Норвегию», — отмечает ведомство.

В сообщении говорится, что за этими сотрудниками посольства некоторое время вели слежку норвежские спецслужбы.

Читайте на РБК Pro
Чем эксперимент в регулировании рыбной отрасли похож на приватизацию 90-х
Как обманывают при покупке жилья в Дубае
100 тысяч чистыми: как изменились зарплаты и вакансии на заводах
Когда стоит сменить врача: пять «красных флагов»

«Угроза со стороны российской разведки в Норвегии растет в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Именно на этом фоне мы решили принять данное решение сейчас и после того как в апреле 2022 года мы выслали трех российских разведчиков из Норвегии», — заявили в МИД.

При этом, по словам министра, Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, и власти страны приветствуют работу российских дипломатов в стране.

Норвегия объявила о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года, также обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Хюитфельдт тогда заявляла, что решение о высылке связано с конфликтом на Украине. В ответ Москва в августе объявила персоной нон-грата норвежского дипломата.

Массовые высылки дипломатов произошли весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. Самое большое количество дипломатов выдворили Польша — 45 сотрудников миссии, Франция (41 человек) и Германия (40 человек). В ответ российские власти начали выдворять дипломатов из стран, заявивших о высылках.

Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России
Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
МИД персона нон-грата дипломаты высылка Норвегия посольство
Материалы по теме
Польша вышлет белорусского военного атташе в ответ на высылку дипломатов
Политика
Финляндия вышлет двух сотрудников российского посольства
Политика
Канадского дипломата вызвали в МИД России из-за слов о Татарском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter