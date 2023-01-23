МИД Эстонии потребовал от посла России покинуть страну

Владимир Липаев должен покинуть страну тогда же, когда из Москвы уедет глава эстонской дипмиссии. МИД России ранее потребовал от эстонского посла покинуть страну до 7 февраля

Владимир Липаев (Фото: МИД РФ)

Посол России в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы, сообщил МИД республики в Twitter.

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временных поверенных в делах. Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет одновременно с эстонским послом в России», — говорится в сообщении.

23 января МИД России объявил о решении понизить уровень диппредставительства в двух странах до временного поверенного в делах в ответ на требование Таллина сократить число российских дипломатов. Посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. Он был вызван в российский МИД.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — объяснили в ведомстве. Ответственность за ухудшение отношений там возложили на эстонскую сторону.

Эстония оставалась единственной страной Балтии, которая не стала понижать уровень дипотношений с Россией. Литва и Латвия приняли такое решение весной прошлого года.

При этом весной Таллин закрыл российские консульства в Нарве и Тарту, а также выслал троих российских дипломатов, которые «активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России».