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Высылки дипломатов ,  
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МИД Дании предписал послу России сократить штат сотрудников

МИД Дании предписал послу России сократить штат сотрудников до 25 человек
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Высылки дипломатов
Штат российского посольства в Копенгагене должен быть урезан до количества сотрудников датской дипмиссии в Москве не позднее 29 сентября, в нем останется 25 человек
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Посольство России в Дании (Фото: denmark.mid.ru)

МИД Дании уведомил российского посла Владимира Барбина о необходимости сокращения штата посольства в Копенгагене до количества сотрудников датской дипмиссии в Москве не позднее 29 сентября, сообщается на сайте датского внешнеполитического ведомства.

Это означает, что в российской дипмиссии должны остаться пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников, уточнили в министерстве.

«Дания и Россия ведут переговоры относительно виз для сотрудников посольства Дании в Москве с целью поддержания нормального функционирования посольств как в Дании, так и в России. Переговоры не привели к результатам из-за неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для российских разведчиков», — пояснили в ведомстве.

В апреле прошлого года Копенгаген объявил о высылке 15 российских дипломатов. Занимавший тогда пост главы датского МИДа Йеппе Кофод объяснил это желанием обеспечить безопасность страны, уточнив, что дипломаты занимались шпионажем.

В ответ Москва вызвала в МИД посла Дании и сообщила ему о решении выслать семерых сотрудников посольства.

О сокращении дипломатического присутствия в России после начала военных действий на Украине заявили такие страны, как Польша, Германия, государства Балтии, Швеция, Норвегия, Нидерланды и др.

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Теги
Елена Чернышова
Дания Россия посольство сокращение сотрудников
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