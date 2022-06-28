Болгария решила выслать 70 сотрудников российского посольства

Из Болгарии вышлют советника — посланника Филиппа Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра, сообщили в российском посольстве. Дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы

Вид на здание посольства России в Болгарии (Фото: bulgaria.mid.ru)

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов, сообщило агентство БНР со ссылкой на ушедшего в отставку премьер-министра республики Кирилла Петкова (он продолжает исполнять обязанности). В российском посольстве уточнили, что персонами нон грата объявлены не только дипломаты, но и технический персонал, передал ТАСС. В дипмиссии уточнили, что из страны вышлют советника — посланника России Филиппа Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра.

«Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — сказал Петков. По его словам, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием.

Он отметил, что самолет с российскими дипломатами вылетит в Москву в воскресенье, 3 июля.

«Еще хочу сказать, что это ни в коей мере не агрессия против русского народа, мы ничего против них не имеем. Просто когда иностранные правительства пытаются работать и вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать этому типу действия», — добавил Петков.

В российском МИДе пообещали ответить на высылку дипломатов.

Болгария высылала сотрудников российского посольства несколько раз за год. Первый случай был 2 марта, тогда персонами нон грата были объявлены двое дипломатов, которые, по версии Софии, занимались в стране «разведкой». 18 марта Болгария решила выслать еще десять дипломатов, 1 апреля — первого секретаря посольства России, против которого завели уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж). Посла России Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношение между странами, объяснил Петков.

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8 апреля МИД России объявил двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В ведомстве объяснили, что это был ответ на высылку болгарской стороной российских дипломатов в марте. 13 мая Россия объявили еще одного болгарского дипломата персоной нон грата.