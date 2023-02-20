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МИД назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений
МИД: Москва оценивает сокращение дипломатов в Нидерландах как шаг на разрушение отношений
Вид на здание посольства Российской Федерации в Нидерландах
Россия расценивает решение Нидерландов сократить число дипломатов как шаг на разрушение двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
В ведомстве заверили, что Москва «неизбежно ответит» на сокращение российского дипломатического присутствия в Нидерландах.
«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — добавили в министерстве.
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