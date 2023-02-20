МИД назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений

МИД: Москва оценивает сокращение дипломатов в Нидерландах как шаг на разрушение отношений

Вид на здание посольства Российской Федерации в Нидерландах (Фото: netherlands.mid.ru)

Россия расценивает решение Нидерландов сократить число дипломатов как шаг на разрушение двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве заверили, что Москва «неизбежно ответит» на сокращение российского дипломатического присутствия в Нидерландах.

«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — добавили в министерстве.

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