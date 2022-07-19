Трюдо назвал «сложным, но верным» решение вернуть турбину для Nord Stream

Премьер Канады Джастин Трюдо считает, что решение вернуть турбины Германии было верным, поскольку это гарантирует единство западных государств в поддержке Украины

Джастин Трюдо (Фото: Tijana Martin / Global Look Press)

Передача турбин для газопровода «Северный поток» Германии стала сложным, но верным решением канадских властей, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал CPAC.

По его словам, Россия пытается разобщить западные страны в их поддержке Украины и остановки поставок газа были политическим решением. Однако, утверждает канадский премьер, Москве не удастся это сделать.

«Решение (о передаче турбины) было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — считает он.

Материал дополняется.