В Германии не исключили, что Россия перекроет газ
Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.
«Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено, — отметил Хабек, говоря о возможности перекрытия газа Россией. — В действительности [президент России Владимир] Путин постепенно сокращает количество газа».
По его мнению, «план Путина» состоит в том, чтобы оказать давление на рынок и повысить цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Однако Путин не должен выиграть, подчеркнул министр.
Хабек отметил, что, с одной стороны, нужно не допустить, чтобы экономика «завалилась» из-за высоких цен на газ, а с другой — избежать «большой социальной проблемы» в Германии. Он призвал проявить солидарность и экономить газ везде, где возможно.
Прекращение поставок газа в Германию из России по газопроводу «Северный поток» счел возможным и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Говоря об остановке «Северного потока» в июле на две недели для технического обслуживания, он заявил: «Мы не можем этого [прекращения поставок после техобслуживания] исключать». Регулятор рассматривает различные варианты, большинство из них «неприятны» и предусматривают нехватку газа зимой, предупредил Мюллер.
Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС готовятся к дальнейшему сокращению поставок российского газа и ищут способы смягчить последствия энергетического кризиса для экономик.
«Если Германия уже сегодня заявляет, что зимой ей не хватит газа, последствия будут чрезвычайными для Германии, а также для всех других европейских стран», — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
«Представление о дешевой энергии в прошлом, представление о российской энергии, по сути, в прошлом, и мы все находимся в процессе поиска альтернативных источников», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он назвал это результатом действий России на Украине и выразил уверенность, что эти трудности сделают европейские страны еще более стойкими.
О том, что Германия опасается перекрытия газа по «Северному потоку» после двухнедельного техобслуживания, ранее писала Financial Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заверил, что Москва строго выполняет обязательства по поставкам топлива.
«Газпром» в середине июня объявил о сокращении объемов прокачки газа по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. Компания объяснила свое решение задержкой со стороны немецкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». В Siemens, в свою очередь, пояснили, что турбины для газопровода производит Канада и один из двигателей находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций.
Из-за ситуации с поставками Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу до второго из трех.
Россия готова и дальше «добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», подчеркнул президент Владимир Путин на встрече «БРИКС плюс» 24 июня. Он также исключил, что рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары — следствие российской военной операции на Украине.