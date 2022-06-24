В Германии не исключили, что Россия перекроет газ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек счел возможным прекращение поставок после двухнедельной остановки «Северного потока» для техобслуживания. Путин заявил, что Россия готова продолжать поставки энергоносителей

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

«Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено, — отметил Хабек, говоря о возможности перекрытия газа Россией. — В действительности [президент России Владимир] Путин постепенно сокращает количество газа».

По его мнению, «план Путина» состоит в том, чтобы оказать давление на рынок и повысить цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Однако Путин не должен выиграть, подчеркнул министр.

Хабек отметил, что, с одной стороны, нужно не допустить, чтобы экономика «завалилась» из-за высоких цен на газ, а с другой — избежать «большой социальной проблемы» в Германии. Он призвал проявить солидарность и экономить газ везде, где возможно.

Прекращение поставок газа в Германию из России по газопроводу «Северный поток» счел возможным и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Говоря об остановке «Северного потока» в июле на две недели для технического обслуживания, он заявил: «Мы не можем этого [прекращения поставок после техобслуживания] исключать». Регулятор рассматривает различные варианты, большинство из них «неприятны» и предусматривают нехватку газа зимой, предупредил Мюллер.

Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС готовятся к дальнейшему сокращению поставок российского газа и ищут способы смягчить последствия энергетического кризиса для экономик.

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«Если Германия уже сегодня заявляет, что зимой ей не хватит газа, последствия будут чрезвычайными для Германии, а также для всех других европейских стран», — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

«Представление о дешевой энергии в прошлом, представление о российской энергии, по сути, в прошлом, и мы все находимся в процессе поиска альтернативных источников», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он назвал это результатом действий России на Украине и выразил уверенность, что эти трудности сделают европейские страны еще более стойкими.

О том, что Германия опасается перекрытия газа по «Северному потоку» после двухнедельного техобслуживания, ранее писала Financial Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заверил, что Москва строго выполняет обязательства по поставкам топлива.

«Газпром» в середине июня объявил о сокращении объемов прокачки газа по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. Компания объяснила свое решение задержкой со стороны немецкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». В Siemens, в свою очередь, пояснили, что турбины для газопровода производит Канада и один из двигателей находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций.

Из-за ситуации с поставками Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу до второго из трех.

Россия готова и дальше «добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», подчеркнул президент Владимир Путин на встрече «БРИКС плюс» 24 июня. Он также исключил, что рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары — следствие российской военной операции на Украине.