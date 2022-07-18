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Bild узнал о риске ЧС в ФРГ в случае прекращения поставок газа из России

Bild: власти Германии допускают ЧС зимой в случае прекращения поставок газа из России
Германия столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российского газа, считают члены правительства. Они заявили о риске того, что Россия не станет возобновлять поставки газа после остановки «Северного потока» на ремонт
«Газпром» GAZP ₽187,61 +1,66% Купить
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Правительство Германии допускает возникновение чрезвычайных ситуаций в отдельных федеральных землях, в случае если Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по после ремонта на газопроводе «Северный поток». Эту тему члены кабмина обсуждали на секретном газовом саммите по приглашению министра по особым поручениям Вольфганга Шмидта, пишет Bild.

Чтобы избежать возникновения ЧС, стране нужно увеличить объем импорта газа из России до 40%, однако шансы на согласие российской стороны на этот шаг остаются низкими, пишет издание.

На срочном заседании правительство подчеркнуло, что цены на газ вырастут вдвое или втрое, а государство не сможет полностью покрыть рост расходов граждан.

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Газовый кризис возник в Европе после начала военной операции России на Украине, когда страны Евросоюза ввели санкции и решили сократить зависимость от импорта российского газа. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявлял, что страна рассчитывает достичь полной независимости от топлива из России к лету 2024 года, когда доля России составит 10% от всего объема поставок. Несмотря на это, власти Германии разрешили компаниям платить за российский газ в рублях, как этого требовал «Газпром» согласно указу президента Владимира Путина. Согласно схеме, которую предложила Москва, покупатель открывает два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Средства за газ перечисляются на валютный счет, затем банк сам конвертирует их в рубли.

14 июня «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» со 167 до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки с ремонтом турбины немецкой компанией Siemens на заводе в Канаде ввиду санкций против России в ответ на военные действия на Украине. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель. Тогда объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

Вице-канцлер тогда заявил, что причины сокращения поставок газа являются политическими, а не техническими. Хабек указал на то, что «Газпром» не должен был проводить ремонтные работы на трубопроводе до осени. Он выразил опасение, что Россия может перекрыть поставки газа, а президент Владимир Путин пытается оказать давление на рынок, поднять цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство».

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Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко отрицал политическую подоплеку остановки «Северного потока». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возлагал ответственность за сокращение поставок газа на Евросоюз.

10 июля правительство Канады разрешило передать турбину Германии после просьбы Хабека. Министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон пояснял, что в условиях прекращения поставок газа из России экономика Германии столкнется с «серьезными трудностями», а граждане могут оказаться без отопления.

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Фото: Александр Манзюк / ТАСС

11 июля оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG приостановил поставки газа на десять дней. Компания объяснила остановку плановым ремонтом.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил о том, что немецкие газохранилища заполнены на 65%, однако этого недостаточно для работы систем отопления зимой. «Многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — отметил он. При этом политик призвал немцев не поддаваться панике, так как Германия сможет качать газ из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а в будущем — из терминалов сжиженного природного газа.

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Теги
Жанна Антохина
поставки газа Северный поток Германия дефицит
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