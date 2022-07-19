Reuters узнал сроки возобновления работы «Северного потока»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 15:59
На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска из Украины Политика, 19:40
Встреча Путина и Эрдогана. Прямая трансляция Политика, 19:36
Оцененный в €80 млн защитник «Ювентуса» перешел в «Баварию» Спорт, 19:27
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:18
SVT сообщил о гибели отставного шведского военного в Донбассе Политика, 19:16
Суд поддержал освобождение осужденного за госизмену экс-авиадиспетчера Общество, 19:11
Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России Бизнес, 19:06
Лучший игрок покинул Единую лигу ВТБ из-за отстранения российских клубов Спорт, 19:04
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 19:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 18:55
Для депутата заксобрания Санкт-Петербурга потребовали 14 лет за взятки Политика, 18:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:47
На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche Общество, 18:46
Ефимов назвал новых участников программы льготной аренды земли в Москве Город, 18:45
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал сроки возобновления работы «Северного потока»

Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся 21 июля, как и планировалось, но трубопровод будет работать не в полную мощность, а в том же режиме, который был до ухода на профилактику, узнало агентство
«Газпром» GAZP ₽189,51 +1,51% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Поставки топлива по газопроводу «Северный поток-1» из России в Европу возобновятся вовремя, после завершения планового ремонта в четверг, 21 июля. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на два источника.

При этом, со слов собеседников, работа возобновится не на полную мощность, а на том же уровне, что был до ухода на профилактику. «Они [«Газпром»] вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — сказал один из источников.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

14 июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки. На следующий день объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

Bild узнал о риске ЧС в ФРГ в случае прекращения поставок газа из России
Политика
Фото:David Hecker / Getty Images

Снижение поставок компания объяснила проблемами при возвращении из Канады турбины Siemens, которая проходила ремонт в Монреале. Ее не могли отправить обратно из-за санкций Оттавы против «Газпрома». Однако Siemens и власти Германии увидели в сокращении поставок не технические, а политические причины. В «Газпроме» это отвергли.

В итоге власти Канады решили передать турбину Германии, указав, что при отсутствии поставок природного газа экономика страны столкнется с серьезными трудностями, «а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы». «Коммерсантъ» писал, что турбину отправили самолетом 17 июля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images Травмируются даже шахматисты: как тренироваться без вреда для здоровья
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах
Инструкции
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи

С 11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на десять дней для плановой профилактики. Оператор проекта Nord Stream AG отмечал, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами».

Немецкая Uniper отклонила требование «Газпрома» о форс-мажоре
Бизнес
Фото:Matthias Schrader / AP

Как писала Financial Times, в Берлине опасаются, что, закрыв «Северный поток» на две недели для техобслуживания, Москва может впоследствии полностью прекратить поставки. По мнению членов правительства ФРГ, Германия столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российского газа, сообщал Bild. В Кремле в ответ заявили, что Россия строго выполняет свои обязательства и «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

Накануне Reuters писал, что «Газпром» сообщил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу с 14 июня как минимум одному крупному потребителю. Компания уведомила об этом в письме от 14 июля, заявив, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Источник агентства уточнил, что речь идет о поставках в Германию по «Северному потоку». Получение письма подтвердил крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper, компания отклонила претензию как необоснованную.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток Газпром поставки газа Европа Nord Stream
Материалы по теме
«Газпром» попросил документы на вывоз турбины для «Северного потока»
Бизнес
Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Политика
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с «Северным потоком»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter