Reuters узнал сроки возобновления работы «Северного потока»

Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся 21 июля, как и планировалось, но трубопровод будет работать не в полную мощность, а в том же режиме, который был до ухода на профилактику, узнало агентство

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Поставки топлива по газопроводу «Северный поток-1» из России в Европу возобновятся вовремя, после завершения планового ремонта в четверг, 21 июля. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на два источника.

При этом, со слов собеседников, работа возобновится не на полную мощность, а на том же уровне, что был до ухода на профилактику. «Они [«Газпром»] вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — сказал один из источников.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

14 июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки. На следующий день объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

Снижение поставок компания объяснила проблемами при возвращении из Канады турбины Siemens, которая проходила ремонт в Монреале. Ее не могли отправить обратно из-за санкций Оттавы против «Газпрома». Однако Siemens и власти Германии увидели в сокращении поставок не технические, а политические причины. В «Газпроме» это отвергли.

В итоге власти Канады решили передать турбину Германии, указав, что при отсутствии поставок природного газа экономика страны столкнется с серьезными трудностями, «а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы». «Коммерсантъ» писал, что турбину отправили самолетом 17 июля.

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С 11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на десять дней для плановой профилактики. Оператор проекта Nord Stream AG отмечал, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами».

Как писала Financial Times, в Берлине опасаются, что, закрыв «Северный поток» на две недели для техобслуживания, Москва может впоследствии полностью прекратить поставки. По мнению членов правительства ФРГ, Германия столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российского газа, сообщал Bild. В Кремле в ответ заявили, что Россия строго выполняет свои обязательства и «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

Накануне Reuters писал, что «Газпром» сообщил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу с 14 июня как минимум одному крупному потребителю. Компания уведомила об этом в письме от 14 июля, заявив, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Источник агентства уточнил, что речь идет о поставках в Германию по «Северному потоку». Получение письма подтвердил крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper, компания отклонила претензию как необоснованную.