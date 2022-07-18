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Немецкая Uniper отклонила требование «Газпрома» о форс-мажоре

«Газпром» GAZP ₽187,15 -0,25% Купить

Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что получила письмо от «Газпрома» о том, что он не может гарантировать поставки газа, сообщает Reuters. Немецкая компания официально отклонила претензию как необоснованную.

Uniper не раскрыла содержание письма, но источник агентства пояснил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу «Северный поток-1». Ранее в июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки топлива по этому трубопроводу из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens — они из-за санкций застряли в Канаде.

Материал дополняется.

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