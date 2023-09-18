Какие страны ЕС решили запретить въезд российских автомобилей

После разъяснений властей ЕС о запрете ввоза автомобилей ряд стран перестали пускать машины с российскими номерами. Какие государства определились с трактовкой санкций и где могут конфисковать авто россиян — в обзоре РБК

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8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указывалось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. 12 сентября Еврокомиссия добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.

Представитель Еврокомиссии уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции, разъяснение Еврокомиссии не носит юридически обязывающего характера. Россия имеет сухопутную границу с пятью странами — членами ЕС: Эстонией, Латвией, Финляндией, Литвой и Польшей. Какие страны уже приняли решение — в материале РБК.

Эстония

Запрет: есть.

Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским временем) 13 сентября. Запрет на въезд автотранспорта действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь пребывает в Эстонии или Европейском союзе, сообщило гостелерадио EER. Комментируя решение, министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония «считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России».

В случае прибытия на эстонский погранпункт машины с российскими номерами пользователь или владелец автотранспорта должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него, указало EER. Издание также подчеркнуло, что транспортным средствам с российскими номерными знаками разрешается выехать из Эстонии. Однако окончательное решение о том, как будут поступать с уже находящимися на территории страны автомобилями, еще не принято — министр иностранных дел Маргус Цахкна обещал поднять этот вопрос в правительстве 14 сентября. «Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать», — передает слова Цахкны Postimees.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс 14 сентября заявил, что по Эстонии не должны передвигаться автомобили с российскими номерными знаками — их следует конфисковать или перерегистрировать. «Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?» — сказал он, подчеркнув, что это его личное мнение, а не позиция правительства. По словам главы эстонского МВД, Еврокомиссия считает, что такие автомобили нельзя выпускать из Европы — это будет считаться «перемещением находящихся под санкциями товаров».

Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию, введенный запрет их не касается, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя эстонского Налогово-таможенного департамента Антса Кутти.

Финляндия

Запрет: есть

МИД Финляндии объявил о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами 15 сентября. Ограничение вступает в силу с полуночи 16 сентября. При этом власти не будут конфисковывать уже находящиеся в стране, сообщила глава финского МИДа Элина Валтонен. Автомобили, ранее прибывшие в страну и имеющие российскую регистрацию, должны быть вывезены до 16 марта 2024 года.

В первые дни после публикации разъяснения Еврокомиссии автомобили с российскими номерами по-прежнему могли въезжать в Финляндию, передавала Yle. Финская таможня 11 сентября сообщила, что совместно с МИДом анализирует разъяснения Еврокомиссии и на время рассмотрения вопроса будет придерживаться интерпретации, принятой до 8 сентября.

10 сентября посольство России в Хельсинки рекомендовало россиянам воздерживаться от использования транспортных средств с российскими номерами во время посещения Финляндии.

Хельсинки ввел ограничения на въезд российских граждан и транзит их в другие страны Шенгенской зоны в сентябре 2022 года до особого распоряжения. Въезжать в страну можно только по ряду оснований — например, обладателям рабочих виз или членам семей граждан ЕС.

Латвия

Запрет: есть.

Латвия перестала пропускать через границу с Россией и Белоруссией автомобили с российскими номерами с 18:00 по местному времени (совпадает с мск) 12 сентября. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Европейского союза между Калининградской областью и Россией, указывает издание Delfi co ссылкой на таможенное управление при Службе госдоходов Латвии.

Если водитель откажется выполнить указания таможенного органа, в том числе вернуться в Россию или Белоруссию, его автомобиль могут конфисковать, отметили в управлении.

Литва

Запрет: есть.

Литва не будет пускать автомобили с российскими номерами, за исключением случаев, когда они направляются в Калининград, сообщило LRT со ссылкой на МИД Литвы. «На данный момент граждане России могут пересекать границу только при наличии у них на это права — либо на автобусе, либо пешком», — заявила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене. Следующим в Калининград на личном транспорте необходимо будет предоставить подтверждающие документы транзита, добавила замглавы МИДа, не уточнив, о каких именно документах идет речь. В ином случае въезжающие в страну российские автомобили будут конфисковать, заявила глава МВД республики Агне Билотайте.

С момента введения Литвой запрета ее таможенники не пропустили в страну 19 автомобилей с российскими номерами, сообщило агентство BNS со ссылкой на представителя литовской таможни.

Польша

Запрет: есть

Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября. Запрет распространяется на все автомобили, независимо от того, является ли владелец гражданином России или другой страны, подчеркнул глава польского МВД Мариуш Каминьский. «Правило такое: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу», — заявил он.

Для грузовых машин из России Польша закрыла движение еще 1 июня. Ограничение действует до особого распоряжения. До этого в Госдуме призвали запретить польским фурам передвигаться по территории России. 30 июня правительство России приняло соответствующий запрет, исключением стала перевозка фурами критически важных товаров.

Германия

Запрет: есть

Германия еще до публикации разъяснений Еврокомиссии расценивала въезд на территорию страны на личном автомобиле из России как основание для ареста машины. «В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», — говорилось в ответе представителя центральной справочной Главного управления таможни ФРГ на запрос РБК в июле. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан. 12 сентября немецкая таможня вновь указала, что Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян.