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Война санкций ,  
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Эксперты оценили случаи ареста автомобилей у россиян в Германии

Эксперт Старженецкий: аресты машин у россиян в Германии — нарушение права собственности
Россияне жалуются на конфискацию автомобилей в Германии с российскими номерами, таможенники объясняют изъятия санкциями. Опрошенные РБК юристы назвали их действия фундаментальным нарушением права собственности
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Случаи ареста в Германии автомобилей с российскими номерами являются грубым прочтением санкционных правил, которые запрещают экспортировать автомобили из России в Евросоюз, сообщил РБК адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

«На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом исполнителя. Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом. Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее продать», — указал эксперт. Он обратил внимание, что Еврокомиссия никак не проясняла, считается ли простой ввоз автомобиля на территорию Германию экспортом.

Гландин пояснил, что речь идет о 833-й секторальном регламенте. В прошлом октябре, когда приняли восьмой пакет санкций, «была несколько изменена статья 3i», которая формально запрещает экспорт из России в ЕС товаров, указанных в приложении 21. В этом приложении есть товарная номенклатура 8703 — автомобили и иные моторные транспортные средства.

Случаи ареста автомобилей у физлиц — эксцесс исполнителя и проявление «очень оригинальной трактовки европейских санкций», заявил РБК доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий. Берлин исходит из того, что появляющиеся в режиме временного ввоза на территории ЕС автомобили нарушают запрет на импорт — статью 3i регламента, однако машины ввозились для личных целей, а не продажи, пояснил он.

«И арест автомобиля в этом случае выглядит фундаментальным нарушением права собственности. Так что, мне кажется, это <...> слишком формальное толкование тех санкционных режимов, которые есть. Это не первый случай. Таких серых зон и спорных ситуаций достаточно много», — добавил он.

Среди столкнувшихся с арестами личного автомобиля — россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии. Он рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». На вопрос о том, как его пропустили через границу в Евросоюза в Латвии, и затем не остановили в Литве и Польше, таможенники ответили, что другие страны следят за исполнением санкций самостоятельно.

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«Я спросил, что я нарушил. Выяснилось, что это регламент ЕС 833/2014. Я начал читать этот документ в Интернете — было написано, что это санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине. Я спросил: «Я тут при чем, я ничего не дестабилизирую». Мне сказали, что это касается всех — военных, не военных, без разницы», — рассказал Коваль, отметив, что никаких документов об аресте ему не выдали, позволив лишь сфотографировать протокол.

Мужчина отметил, что в английской версии регламента ЕС 833/2014 употребляются слова import и export, в немецком есть похожие слова (importieren, exportieren), но более официальный вариант — einführen и ausführen. Они означают не только «импорт» и «экспорт», но еще и «ввозить» и «вывозить».

«Получается, что из-за особенностей немецкого языка закон распространился также на ввоз и вывоз машин, а это огромная разница», — подчеркнул Коваль. По его словам, многие адвокаты отказывались браться за его дело, а согласившийся специалист сообщила об отсутствии юридической практики по этой статье. Он подал жалобу в таможню, там передали обжалование в прокуратуру Гамбурга.

«Если прокуратура встанет на сторону таможни и назначит штраф, я никакие штрафы платить не готов, потому что я знаю, что я прав. Я не планировал эту машину реализовывать. В этом случае я пойду в суд. За нарушение закона о внешней торговле Германии предусмотрен уголовный срок. Но адвокат сказала, что это маловероятно — первый раз нарушили, не знали», — резюмировал Коваль.

О случаях конфискации личных автомобилей с российскими номерами ранее писала «Фонтанка». Среди прочих, машину конфисковали у жителя Санкт-Петербурга Сергея, который вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе. Они въехали в Евросоюз через Норвегию по француской шенгенской визе, проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию; после чего ехали по Германии в сторону Скандинавии на паром Стокгольм — Хельсинки. Неподалеку от Гамбурга от них потребовали остановиться сотрудники немецкой таможни, выгрузили личные вещи россиян и увезли автомобиль на эвакуаторе, сославшись на введенные санкции.

Сергей рассказал изданию, что связался с консульством России. Дипломаты пообещали связаться с таможней Германии и предложили перевести бумаги, которые выдадут в ведомстве, а также проконсультировать — подписывать их или нет. Другой помощи в консульстве оказать не смогли.

Таможня Германии в ответ на запрос ТАСС сообщила, что согласно постановлению о санкциях (статья 3i № 833/2014), запрещено «напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к этому постановлению, которые приносят значительный доход России и тем самым позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине, если эти товары происходят из России или вывозятся из России». Представитель ведомства подчеркнул, что в документе «упоминаются и поэтому они в принципе подлежат запрету».

«Таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий», — заключили в таможне.

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Теги
Любовь Ставцева Любовь Ставцева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Евросоюз санкции ЕС конфискация имущества Автомобили эксперты конфискация Гамбург
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