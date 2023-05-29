Польша с 1 июня закроет границу для грузовых машин из России и Белоруссии

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии

Запрет на въезд грузовым машинам, зарегистрированным в Белоруссии и России, будет действовать до особого распоряжения

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша с 1 июня вводит дополнительные ограничения на границе с Белоруссией: будет запрещен проезд для белорусских и российских грузовиков, сообщает Polskie Radio со ссылкой на постановление польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

Мера будет действовать до особого распоряжения. Она затронет грузовые автомобили, тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, и автопоезда, зарегистрированные на территории Белоруссии или России.

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