Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии
Польша с 1 июня вводит дополнительные ограничения на границе с Белоруссией: будет запрещен проезд для белорусских и российских грузовиков, сообщает Polskie Radio со ссылкой на постановление польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского.
Мера будет действовать до особого распоряжения. Она затронет грузовые автомобили, тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, и автопоезда, зарегистрированные на территории Белоруссии или России.
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