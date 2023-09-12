Литва и Эстония будут следовать рекомендациям ЕС об аресте машин россиян

В Эстонии и Литве заявили о готовности исполнять санкции и конфисковывать автомобили с российскими номерами. Ранее ЕК разъяснила, что ограничения ЕС распространяются в том числе на личные автомобили, ноутбуки и смартфоны

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Власти Литвы и Эстонии заявили, что намерены следовать рекомендации Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами, сообщают ERR со ссылкой на заявление эстонского МИДа и LRT со ссылкой на МИД Литвы.

10 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — легковые автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях. а не в коммерческих. Также в категорию запрещенных к ввозу товаров попала косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций). Представитель Еврокомиссии позже уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, комментируя разъяснения ЕК.

По ее словам, сейчас россияне могут пересекать границу «только при наличии у них на это права» либо на автобусе, либо пешком.

Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна также заявил, что таможенные органы страны будут следовать рекомендациям ЕК. «Обновленное предписание Еврокомиссии об автомобилях с российскими номерными знаками поддерживает наши цели по сдерживанию агрессии России и активизации применения санкций, и Эстония намерена следовать указанию Еврокомиссии», — сказал он.

Цахкна сообщил, что на этой неделе пограничные с Россией государства обсудят документ ЕК, «чтобы найти общий способ для его применения».

Ранее о готовности следовать предписаниям ЕК сообщила Германия. В ответе немецкой таможни на запрос, сделанный по просьбе РБК, говорилось, что «никакого общего исключения, связанного с личным использованием въезжающими лицами из России не предусмотрено». «Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны или конфискованы для дальнейшей переработки. Проверки на таможенных пунктах, направленные на исполнение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом», — заявили в ведомстве.

В то же время в Финляндии отказались следовать рекомендациям ЕК. В финском МИДе сообщили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну, а если будет принято другое решение, то о нем будет объявлено заблаговременно.

Российские власти неоднократно критиковали западные санкции и называли их незаконными. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов называл запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом», однако исключал зеркальный ответ. В то же время глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что «только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил».

В апреле прошлого года ЕС также перестал впускать зарегистрированные в России и Белоруссии грузовики. Речь идет о запрете на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Транзит в Калининградскую область для транспорта, зарегистрированного в России, было решено сохранить.