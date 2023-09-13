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Война санкций ,  
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Эстония закрыла въезд для российских автомобилей

Эстония запретила въезд автомобилей с регистрацией в России с 13 сентября
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Война санкций
Запрет на въезд в Эстонию начал действовать в отношении российских автомобилей, которые используются не только в коммерческих, но и в личных целях. Ограничение не распространяется на машины, принадлежащие гражданам ЕС и их близким
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским) 13 сентября в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, передает ERR.

«Поскольку Еврокомиссия недавно дополнительно разъяснила действующие санкции, а Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, в ходе консультаций с властями Латвии и Литвы мы пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны при совместном применении санкций», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет распространяется на автомобили, которые используются не только в коммерческих, но и в личных целях. Ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что российским автомобилистам «не рады» в стране и что те не могут пользоваться привилегиями, «которые предлагает свобода».

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных к ввозу товаров попали косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, смартфоны, фотоаппараты.

Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

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После этого власти Литвы и Эстонии заявили, что намерены следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами. О готовности следовать предписаниям ЕК также сообщила Германия.

В то же время в Финляндии отказались следовать рекомендациям ЕК. В финском МИДе сообщили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну.

Российские власти критикуют западные санкции, называя их незаконными. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов называл запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом».

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Виктория Громова Виктория Громова
Эстония запрет на въезд Автомобили Россия
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