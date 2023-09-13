Эстония закрыла въезд для российских автомобилей

Эстония запретила въезд автомобилей с регистрацией в России с 13 сентября

Запрет на въезд в Эстонию начал действовать в отношении российских автомобилей, которые используются не только в коммерческих, но и в личных целях. Ограничение не распространяется на машины, принадлежащие гражданам ЕС и их близким

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским) 13 сентября в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, передает ERR.

«Поскольку Еврокомиссия недавно дополнительно разъяснила действующие санкции, а Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, в ходе консультаций с властями Латвии и Литвы мы пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны при совместном применении санкций», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет распространяется на автомобили, которые используются не только в коммерческих, но и в личных целях. Ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что российским автомобилистам «не рады» в стране и что те не могут пользоваться привилегиями, «которые предлагает свобода».

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных к ввозу товаров попали косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, смартфоны, фотоаппараты.

Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

После этого власти Литвы и Эстонии заявили, что намерены следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами. О готовности следовать предписаниям ЕК также сообщила Германия.

В то же время в Финляндии отказались следовать рекомендациям ЕК. В финском МИДе сообщили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну.

Российские власти критикуют западные санкции, называя их незаконными. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов называл запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом».