Дума призвала запретить польским фурам въезд и дешевую заправку на АЗС

Володин рассчитывает, что 20 тыс. водителей потеряют работу, а 2 тыс. компаний в Польше ждет банкротство. Он потребовал от Варшавы «ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику»

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Депутаты Госдумы единогласно предложили запретить польским перевозчикам передвигаться по территории России за некоторыми исключениями, такое предложение содержится в принятом постановлении нижней палаты парламента.

Перевозчики смогут «переместить их транспортные средства от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков». При этом должна быть исключена возможность «заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза».

По оценке спикера палаты Вячеслава Володина, эти меры нанесут ущерб гражданам Польши на около €8,5 млрд, «получаемых за счет России». Он рассказал, что 20 тыс. водителей будут уволены, а порядка 2 тыс. транспортных компаний обанкротятся. «Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику», — добавил Володин.

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