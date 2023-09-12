Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Национальным органам стран ЕС следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго, уточнила ЕК. Это отход от ее прежней позиции, которая включала в периметр запрета личные вещи

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Еврокомиссия (исполнительный орган Евросоюза, ЕК) спустя несколько дней пересмотрела свои разъяснения относительно того, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров по перечню из так называемого приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.

Опубликованное 8 сентября разъяснение ЕК вызвало широкий резонанс и острую реакцию российских властей, поскольку под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны блока (одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны и т.д.).

12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i: теперь на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?» не следует категоричный ответ «нет», как несколько дней назад.

Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально ст. 3i запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (ЕК не поясняет, каким образом: может быть, имеется в виду возможность вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию). В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

Также повторяется, что эффективнее всего можно определить, что лицо действительно приехало на автомобиле из России, если у машины российские номерные знаки и российская регистрация.

В то же время «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом».

В разъяснении ЕК ничего не говорится про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также присутствуют в приложении XXI.