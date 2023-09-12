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Война санкций ,  
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Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Власти Латвии закрыли въезд для машин с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Еврокомиссия разъяснила, что личные автомобили с российскими номерами подпадают под запрет на импорт в Европу. Германия, Литва и Эстония уже конфискуют такие машины или разворачивают их на границе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Латвия перестала пропускать через границу с Россией и Белоруссией автомобили с российскими номерами, сообщает Delfi со ссылкой на таможенное управление при Службе госдоходов Латвии. Запрет вступил в силу с 18:00 по местному времени (совпадает с мск).

«Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля», — заявили в ведомстве.

Если водитель откажется выполнить указания таможенного органа, в том числе вернуться в Россию или Белоруссию, его автомобиль могут конфисковать, пригрозили в управлении. Запрет на въезд не распространяется на машины дипломатических и консульских представительств Европейского союза, зарегистрированные в России.

В октябре 2022 года Евросоюз принял восьмой пакет санкций, содержащий ст. 3i секторального регламента 833/2014, которая запрещает «приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», если они российского происхождения или экспортированы из страны. В списке товаров есть автомобили и иные транспортные средства.

В мае несколько человек пожаловались на конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии. В немецкой таможне сообщили РБК, что любой ввоз автомобилей в Германию из России, даже въезд на личном транспорте, расценивается как основание для ареста. В ведомстве обосновали это статьей 3i регламента ЕС. Опрошенные РБК эксперты назвали случаи ареста машин с российскими номерами грубым прочтением санкционных правил.

В сентябре Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых подтвердила, что под запрет на импорт попадают личные автомобили из России, даже если их владельцы едут в ЕС в туристических целях. В комментарии РБК представитель Еврокомиссии уточнил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.

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Власти Финляндии решили не следовать рекомендации Еврокомиссии. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала руководитель санкционного отдела МИДа Пиа Сариваара.

Власти Литвы и Эстонии заявили, что их таможенные органы будут следовать рекомендациям ЕК. В литовском МИДе уточнили, что исключение сделают только для тех, кто едет на автомобиле с российскими номерами транзитом в Калининград, но у такого водителя должны быть подтверждающие документы. Какие именно, в ведомстве не разъяснили.

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Теги
Яна Ломакина
санкции Евросоюз Латвия легковые автомобили конфискация
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