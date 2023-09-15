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Война санкций ,  
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Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика

За первое полугодие в страны Европы на автомобиле выехали 579,1 тыс. россиян
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Война санкций
Страны Балтии перестали пускать авто с российскими номерами, Финляндия готовится к такому шагу, а в ФРГ аресты машин россиян идут с лета. Сколько россиян ранее въезжали в Европу на машине и через какие страны — в материале РБК

За первое полугодие 2023 года россияне выехали в страны Европы на автомобиле 579,1 тыс. раз, следует из открытых данных ФСБ по количеству выездов граждан России за рубеж, с которыми ознакомился РБК. Чуть больше половины (52,8%) пересечений границы на машине — это выезды в Финляндию. Еще 18,6% — в Эстонию, а 11,7% — в Польшу. Среди других стран, принимавших россиян на автомобилях, — Литва (8,4%), Латвия (5%) и Норвегия (3,4%). Последняя не входит в Евросоюз, но имеет с Россией сухопутный участок границы.

Финляндия вскоре объявит о запрете на въезд пассажирских автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил 15 сентября финский телеканал Yle. Если информация о присоединении Хельсинки к запрету подтвердится (и если не считать возможных исключений из запрета), 85% автомобильного трафика в Европу из России будет перекрыто по инициативе европейских стран.

Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика

В начале сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, из которого следовало, что въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Речь изначально шла также о других товарах из приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014 — в частности, смартфонах, ноутбуках, драгоценных камнях, косметике и т.д. Но затем Еврокомиссия дополнительно уточнила, что большинство сугубо личных принадлежностей будет по-прежнему беспрепятственно пропускаться с россиянами.

На фоне этого страны ЕС стали принимать решения о запрете въезда автомобилей с российскими номерами — такие машины перестали пускать Эстония, Латвия и Литва. Финляндия заявила, что зарегистрированные в России авто по-прежнему могут пересекать границу страны, но ее компетентные органы пока проводят оценку рекомендаций из Брюсселя.

Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика

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Россия имеет сухопутную границу с пятью странами — членами ЕС: Эстонией, Латвией, Финляндией, Литвой и Польшей. Норвегия не входит в ЕС, поэтому страна может не руководствоваться разъяснениями Европейской комиссии. Однако Норвегия последовательно присоединялась ко всем санкционным пакетам ЕС и, в частности, кодифицировала в своем законодательстве запрет на импорт товаров по приложению XXI, включая автомобили. Польша этот запрет пока не комментировала.

Чаще всего на автомобиле россияне выезжали в Финляндию. Количество выездов в страну достигло пика в третьем квартале 2022 года, когда россияне въехали туда 428,1 тыс. раз. Самое небольшое число въездов — у Норвегии: максимальное количество человек, которые пересели государственную границу за квартал, составило 11,1 тыс. человек.

По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении.

Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика
Сколько россиян въезжали в Европу на автомобилях. Инфографика

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Светлана Прохорова
При участии
Анастасия Антипова
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